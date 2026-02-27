Costellazioni visibili oggi 27 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 27 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.
Una delle costellazioni più luminose e riconoscibili sarà Orione, con le sue tre stelle allineate notoriamente conosciute come la Cintura di Orione.
Verso sud-est, sarà possibile individuare la costellazione del Toro, con l’evidente ammasso stellare delle Pleiadi, conosciuto anche come le Sette Sorelle.
Guardando verso nord, si potrà notare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a Grande Carro, facilmente individuabile nel cielo stellato.
Per gli osservatori più attenti, sarà interessante cercare la costellazione del Cancro, una delle più piccole e meno luminose, ma ricca di stelle interessanti da scoprire.
Infine, a est, sarà possibile ammirare la costellazione del Leone, con la sua stella più brillante Regolo, che si staglierà nel cielo come un faro luminoso.