- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 27 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 27 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 27 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più luminose e riconoscibili sarà Orione, con le sue tre stelle allineate notoriamente conosciute come la Cintura di Orione.

Verso sud-est, sarà possibile individuare la costellazione del Toro, con l’evidente ammasso stellare delle Pleiadi, conosciuto anche come le Sette Sorelle.

Guardando verso nord, si potrà notare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a Grande Carro, facilmente individuabile nel cielo stellato.

Per gli osservatori più attenti, sarà interessante cercare la costellazione del Cancro, una delle più piccole e meno luminose, ma ricca di stelle interessanti da scoprire.

Infine, a est, sarà possibile ammirare la costellazione del Leone, con la sua stella più brillante Regolo, che si staglierà nel cielo come un faro luminoso.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it