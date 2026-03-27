Costellazioni visibili oggi 27 Marzo 2026 guida

Nella notte del 27 Marzo 2026, il cielo sopra l’Italia si mostra ricco di meraviglie celesti pronte ad essere osservate dagli appassionati di astronomia e non solo.

Una delle costellazioni più note e facilmente individuabili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla presenza dell’astro principale, la stella Polare, fondamentale per l’orientamento notturno.

Guardando verso sud-est, è possibile scorgere la brillante costellazione dell’Orione, con le sue tre stelle allineate notevolmente luminose, la famosa Cintura di Orione.

Per chi ama cercare sfide più impegnative, puntando lo sguardo verso est, è possibile individuare la costellazione della Vergine, con la stella Spica che si distingue per la sua luminosità e il suo colore bluastro.

Non mancano poi le costellazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come il Dragone, serpentiforme e esteso, visibile verso nord-ovest, o la Lira, celebre per la stella Vega, una delle più luminose del cielo notturno.

Per chi desidera esplorare ulteriori dettagli e curiosità sulle costellazioni visibili questa notte, l’osservazione del cielo si presenta come un’opportunità unica per immergersi nella bellezza dell’universo e scoprire le meraviglie nello spazio infinito.