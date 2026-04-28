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Costellazioni visibili oggi 28 Aprile 2026 guida

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La notte del 28 Aprile 2026 offre agli appassionati di astronomia l’opportunità di ammirare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, con la sua caratteristica forma a Grande Carro che punta alla stella Polare, utile per orientarsi nell’emisfero settentrionale.

Altrettanto suggestiva è la costellazione di Boote, dominata dalla luminosa stella Arcturus, che si staglia brillante nel cielo primaverile.

Chi alza gli occhi verso sud potrà individuare la costellazione dello Scorpione, con la sua stella più brillante Antares, che spicca tra le stelle circostanti.

Non mancherà l’occasione di osservare la costellazione della Vergine, ricca di stelle e di leggende mitologiche che la rendono affascinante da esplorare.

Per chi ama le sfide, sarà interessante cercare la costellazione del Dragone, serpentino e suggestivo nel suo percorso celeste.

Approfittate di questa serata per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalla bellezza delle costellazioni che arricchiscono il firmamento sopra di noi.

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