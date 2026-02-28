- Spazio Pubblicitario 01 -
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 28 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 28 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più suggestive visibili in questo periodo è Orione, con le sue stelle luminose che formano la figura di un cacciatore. Orione è tra le costellazioni più riconoscibili e facilmente individuabili grazie alle tre stelle dell’Orsa Maggiore, note come le Tre Marie.

Altro spettacolo celeste da non perdere è rappresentato dalla costellazione di Auriga, situata nell’emisfero nord. Auriga è caratterizzata dalla presenza della brillante stella Capella, una delle più luminose nel cielo notturno.

Chi alza lo sguardo verso il cielo potrà anche ammirare la costellazione del Toro, con l’astro Aldebaran che simboleggia l’occhio rosso del toro. Il Toro è una costellazione di facile individuazione grazie alla forma a V della sua costellazione principale, l’Iride.

Infine, tra le costellazioni visibili in questa serata, spicca anche Gemelli, rappresentata dalle due stelle Castore e Polluce, che simboleggiano i due fratelli della mitologia greca.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza del firmamento e lasciarsi affascinare dalle meraviglie dell’universo che ci circonda.

