- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 28 Marzo 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 28 Marzo 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notte del 28 Marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Con la sua caratteristica forma a Grande Carro, è facilmente individuabile anche dai meno esperti.

Altrettanto suggestiva è la costellazione di Orione, visibile nelle serate invernali. Con le tre stelle della Cintura di Orione e la luminosa Betelgeuse, rappresenta una delle costellazioni più conosciute e studiate.

Per coloro che amano scrutare il cielo in cerca di sfide, la costellazione del Cancro potrebbe offrire un’interessante osservazione. Con le sue deboli stelle, richiede condizioni di scarsa luminosità per essere individuata con chiarezza.

Non manca poi la costellazione del Leone, che in questa stagione inizia a farsi sempre più prominente. Con la sua stella Regolo e la sua forma a spirale, rappresenta una presenza imponente nel cielo notturno.

Infine, per chi desidera un’esperienza unica, la costellazione del Dragone potrebbe essere un’ottima scelta. Con la sua lunghezza e la stella Deneb, regala uno spettacolo affascinante a chi decide di dedicarle del tempo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it