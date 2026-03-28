Costellazioni visibili oggi 28 Marzo 2026 guida

La notte del 28 Marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Con la sua caratteristica forma a Grande Carro, è facilmente individuabile anche dai meno esperti.

Altrettanto suggestiva è la costellazione di Orione, visibile nelle serate invernali. Con le tre stelle della Cintura di Orione e la luminosa Betelgeuse, rappresenta una delle costellazioni più conosciute e studiate.

Per coloro che amano scrutare il cielo in cerca di sfide, la costellazione del Cancro potrebbe offrire un’interessante osservazione. Con le sue deboli stelle, richiede condizioni di scarsa luminosità per essere individuata con chiarezza.

Non manca poi la costellazione del Leone, che in questa stagione inizia a farsi sempre più prominente. Con la sua stella Regolo e la sua forma a spirale, rappresenta una presenza imponente nel cielo notturno.

Infine, per chi desidera un’esperienza unica, la costellazione del Dragone potrebbe essere un’ottima scelta. Con la sua lunghezza e la stella Deneb, regala uno spettacolo affascinante a chi decide di dedicarle del tempo.