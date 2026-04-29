Costellazioni visibili oggi 29 Aprile 2026 guida

La notte del 29 Aprile 2026 offre spettacoli celesti unici visibili dall’Italia, grazie alle costellazioni presenti nel firmamento.
Una delle costellazioni più iconiche è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la forma a grande carro. Da essa si può individuare l’Orsa Minore, con la stella polare che indica il nord.
Guardando verso sud-est, si può ammirare la maestosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili anche in città poco illuminate.
Per chi ama la mitologia, la costellazione del Cigno rappresenta Zeus trasformato in un cigno per conquistare Leda, offrendo uno spettacolo romantico nel cielo notturno.
Proseguendo verso ovest, si possono individuare le Pleiadi, un ammasso stellare dalle sfumature bluastre che tradizionalmente segna l’inizio della primavera.
Infine, guardando verso est, spicca la brillante stella Arturo, facente parte della costellazione dell’Orsa Maggiore e spesso associata alla bellezza e alla forza.