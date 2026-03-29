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Costellazioni visibili oggi 29 Marzo 2026 guida

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Nella serata del 29 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà sicuramente Orione, con le sue stelle luminose che formano la figura di un cacciatore. Orione sarà visibile a sud-est, con la caratteristica cintura di tre stelle ben in vista.

Chi alzerà gli occhi al cielo potrà anche individuare la costellazione del Toro, con l’evidente gruppo di stelle chiamato Ipparco. Il Toro si troverà a nord-ovest, a una distanza considerevole da Orione.

Una costellazione particolarmente suggestiva da ammirare sarà il Grande Carro, appartenente alla costellazione dell’Orsa Maggiore. Questa formazione a sette stelle si distinguerà per la sua forma a falce e sarà visibile a nord, vicino all’orizzonte settentrionale.

Per chi ama scrutare il cielo in cerca di costellazioni meno note, la Lepre sarà un’opzione interessante. Situata tra Orione e il Toro, la Lepre si distingue per la sua forma allungata e sarà visibile a est rispetto a Orione.

Infine, gli astrofili più attenti potranno cercare la costellazione della Vergine, con la sua stella principale Spica che brillerà intensamente. La Vergine sarà visibile a ovest, con la sua forma a Y ben definita.

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