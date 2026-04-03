Costellazioni visibili oggi 3 Aprile 2026 guida

In una serata come quella del 3 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà sicuramente l’Orsa Maggiore, con le sue sette stelle luminose che formano l’iconica Carro. Questa costellazione è facilmente individuabile guardando verso nord, e rappresenta un punto di riferimento importante per orientarsi nel firmamento.

Altrettanto suggestiva sarà la costellazione dell’Orsa Minore, anch’essa con una stella polare utile per individuare i punti cardinali. L’Orsa Minore appare come un piccolo carro rovesciato rispetto alla sua sorella maggiore.

Chi sarà fortunato potrà avvistare anche la costellazione di Cassiopea, situata vicino alla Polare e caratterizzata da una forma a W molto particolare. Si tratta di una costellazione leggendaria, associata a miti e leggende antiche.

Per gli appassionati più attenti, sarà interessante cercare la costellazione di Perseo, nota per la sua stella variabile Algol e per la presenza della famosa nebulosa di Nettuno.

Infine, guardando verso est, sarà possibile individuare la costellazione dell’Ariete, con la sua stella principale Hamal che brilla nel cielo notturno.

Questa serata si prospetta dunque ricca di suggestioni per chi ama scrutare le meraviglie celesti, offrendo la possibilità di osservare queste affascinanti costellazioni e lasciarsi incantare dalla bellezza dell’universo.