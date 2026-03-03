- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 3 Marzo 2026 guida

Nella serata del 3 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla presenza dell’Orsa Minore, con la stella Polare che indica il nord celeste.

Altrettanto suggestiva è la costellazione di Orione, visibile ad occhio nudo grazie alle tre stelle allineate della Cintura di Orione.

Chi punta lo sguardo verso est potrà individuare la luminosa costellazione di Cassiopea, simboleggiata dalla forma a W o a M, a seconda dell’orientamento nel cielo notturno.

Per chi ama le leggende mitologiche, la costellazione del Cigno rappresenta Zeus trasformato in un cigno per avvicinarsi alle donne da lui amate.

Infine, la costellazione di Perseo, con la sua stella più luminosa Algol, offre uno spettacolo celeste che racconta la storia del mitologico eroe greco Perseo e della testa di Medusa.

