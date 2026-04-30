Costellazioni visibili oggi 30 Aprile 2026 guida

Nella notte del 30 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare le costellazioni che dominano il cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, con le sue sette stelle luminose che formano l’immagine di un grande carro. Questa costellazione è visibile durante tutto l’anno e sarà particolarmente chiara in questa notte di fine aprile.

Altra costellazione da individuare sarà il Cigno, con la sua forma che ricorda proprio un grande cigno in volo. Posizionandosi in un punto favorevole, sarà possibile distinguere le stelle che compongono questa figura mitologica.

Chiunque guardi verso sud potrà notare la costellazione dello Scorpione, con le sue stelle luminose che formano la sagoma di questo animale leggendario. Il cuore dello Scorpione, l’astro Antares, risplenderà intensamente in questa notte di fine aprile.

Per gli appassionati più attenti, sarà interessante cercare la costellazione della Vergine, con la sua stella più luminosa, Spica, che brillerà nel firmamento. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza del cielo stellato e per apprezzare la magnificenza dell’universo che ci circonda.

Non resta che alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalle costellazioni che ci accompagneranno in questa suggestiva serata del 30 Aprile 2026.