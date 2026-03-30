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Costellazioni visibili oggi 30 Marzo 2026 guida

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Nella notte del 30 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diverse costellazioni dall’Italia.

Una delle costellazioni più emblematiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a carriola. Leggenda vuole che la sua posizione indichi la Stella Polare, fondamentale per orientarsi di notte.

Non lontano dall’Orsa Maggiore, è possibile individuare la costellazione della Vergine, con la luminosa stella Spica che la caratterizza. La sua forma a giovane donna regge una spiga di grano simbolo di fertilità e raccolto.

Per gli astrofili più attenti, la costellazione del Dragone si erge maestosa nel cielo notturno. Si estende per lunghezze siderali e la sua forma serpentiforme la rende un punto di riferimento per gli studiosi di mitologia astrale.

Inoltre, non sarà difficile individuare la costellazione dell’Idra, che si snoda in modo sinuoso nel firmamento. Le sue stelle disposte in modo suggestivo rappresentano la creatura mitologica che incuteva timore ai naviganti.

Infine, per chi ama le leggende classiche, la costellazione di Orione sarà ben visibile, con le tre stelle della Cintura che si distinguono chiaramente. Orione è spesso associato al cacciatore celeste e alle sue imprese leggendarie.

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