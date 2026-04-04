Costellazioni visibili oggi 4 Aprile 2026 guida

Nella notte del 4 Aprile 2026, il cielo sopra l’Italia si presenta ricco di affascinanti costellazioni che catturano l’attenzione degli appassionati di astronomia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Grazie alle sue stelle luminose, è facilmente individuabile e rappresenta un punto di riferimento per orientarsi nel firmamento.

Altrettanto suggestiva è la costellazione di Orione, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione che si distinguono chiaramente nel cielo notturno. Legata a molte leggende e mitologie, Orione è una presenza imponente che domina la volta celeste.

Chi ama scrutare il cielo non può trascurare la costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto che brilla con intensità e che, secondo la tradizione, conta sette stelle visibili a occhio nudo.

Accanto a queste costellazioni ben note, è possibile avvistare anche altre formazioni celesti meno famose ma non per questo meno affascinanti, ognuna con la propria storia e significato.

La notte del 4 Aprile si prospetta dunque come un’occasione ideale per alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza e dalla magia delle costellazioni visibili dall’Italia.