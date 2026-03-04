Costellazioni visibili oggi 4 Marzo 2026 guida

Nella notte del 4 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di ammirare diverse costellazioni nel cielo italiano. Tra le più riconoscibili e suggestive troviamo l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua caratteristica forma a clessidra. A sud di questa costellazione, si potrà osservare la luminosa Stella Polare, punto di riferimento per orientarsi nella volta celeste.
Guardando verso est, spicca la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate a formare la famosa Cintura di Orione. Proseguendo lungo la stessa direzione, si potrà individuare la brillante Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno.
Chi alzerà lo sguardo verso ovest potrà scorgere la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due leggendari fratelli della mitologia greca.
Infine, rivolgendo lo sguardo a sud, sarà possibile ammirare la costellazione del Leone, con la sua stella principale Regolo che domina l’area circostante.
Le costellazioni visibili in questa serata offrono uno spettacolo unico e suggestivo, invitando gli osservatori a immergersi nella bellezza dell’universo e a lasciarsi affascinare dalla magia del cielo stellato.