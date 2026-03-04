- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 4 Marzo 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 4 Marzo 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella notte del 4 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di ammirare diverse costellazioni nel cielo italiano. Tra le più riconoscibili e suggestive troviamo l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua caratteristica forma a clessidra. A sud di questa costellazione, si potrà osservare la luminosa Stella Polare, punto di riferimento per orientarsi nella volta celeste.

Guardando verso est, spicca la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate a formare la famosa Cintura di Orione. Proseguendo lungo la stessa direzione, si potrà individuare la brillante Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno.

Chi alzerà lo sguardo verso ovest potrà scorgere la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due leggendari fratelli della mitologia greca.

Infine, rivolgendo lo sguardo a sud, sarà possibile ammirare la costellazione del Leone, con la sua stella principale Regolo che domina l’area circostante.

Le costellazioni visibili in questa serata offrono uno spettacolo unico e suggestivo, invitando gli osservatori a immergersi nella bellezza dell’universo e a lasciarsi affascinare dalla magia del cielo stellato.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it