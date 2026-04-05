- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 5 Aprile 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 5 Aprile 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella notte del 5 Aprile 2026, il cielo sopra l’Italia si mostra ricco di meravigliose costellazioni che incantano gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che compongono l’immagine dell’Orsa che sembra puntare verso la Stella Polare, importante punto di riferimento per l’orientamento notturno.

Non lontano dall’Orsa Maggiore è possibile scorgere la costellazione della Vergine, con la sua stella principale Spica che risplende nel firmamento.

Guardando verso sud-est, si può ammirare la costellazione del Leone, con la sua forma che ricorda la testa di un leone e la stella Regolo che ne è il gioiello luminoso.

Per chi ama le leggende mitologiche, lo sguardo puntato verso est potrà cogliere la maestosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura che spiccano nel cielo notturno.

Infine, rivolgendo lo sguardo verso ovest, è possibile individuare la costellazione dei Gemelli, con le due stelle principali Castore e Polluce che raccontano la storia dei due fratelli mitologici.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it