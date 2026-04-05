Costellazioni visibili oggi 5 Aprile 2026 guida

Nella notte del 5 Aprile 2026, il cielo sopra l’Italia si mostra ricco di meravigliose costellazioni che incantano gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi.
Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che compongono l’immagine dell’Orsa che sembra puntare verso la Stella Polare, importante punto di riferimento per l’orientamento notturno.
Non lontano dall’Orsa Maggiore è possibile scorgere la costellazione della Vergine, con la sua stella principale Spica che risplende nel firmamento.
Guardando verso sud-est, si può ammirare la costellazione del Leone, con la sua forma che ricorda la testa di un leone e la stella Regolo che ne è il gioiello luminoso.
Per chi ama le leggende mitologiche, lo sguardo puntato verso est potrà cogliere la maestosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura che spiccano nel cielo notturno.
Infine, rivolgendo lo sguardo verso ovest, è possibile individuare la costellazione dei Gemelli, con le due stelle principali Castore e Polluce che raccontano la storia dei due fratelli mitologici.