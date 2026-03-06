- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 6 Marzo 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 6 Marzo 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata di oggi, 6 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua caratteristica forma a grande carro. Questa costellazione è visibile verso nord e offre uno spettacolo suggestivo a chiunque alzi lo sguardo verso il cielo stellato.

Altro punto di interesse è rappresentato dalla costellazione di Orione, situata leggermente a sud dell’Orsa Maggiore. Orione è composta da stelle luminose e la sua forma a cintura è particolarmente evidente.

Per gli osservatori più attenti, sarà possibile individuare anche la costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto di grande bellezza e fascino.

Infine, guardando verso est, sarà possibile scorgere la costellazione del Leone, con la sua stella più brillante Regolo che spicca nel cielo notturno.

Le costellazioni offrono uno spettacolo unico e affascinante, permettendo di immergersi nella bellezza dell’universo e di apprezzarne la maestosità. Approfittate di questa serata per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalle meraviglie dell’astrologia.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it