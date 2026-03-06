Costellazioni visibili oggi 6 Marzo 2026 guida

Nella serata di oggi, 6 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua caratteristica forma a grande carro. Questa costellazione è visibile verso nord e offre uno spettacolo suggestivo a chiunque alzi lo sguardo verso il cielo stellato.

Altro punto di interesse è rappresentato dalla costellazione di Orione, situata leggermente a sud dell’Orsa Maggiore. Orione è composta da stelle luminose e la sua forma a cintura è particolarmente evidente.

Per gli osservatori più attenti, sarà possibile individuare anche la costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto di grande bellezza e fascino.

Infine, guardando verso est, sarà possibile scorgere la costellazione del Leone, con la sua stella più brillante Regolo che spicca nel cielo notturno.

Le costellazioni offrono uno spettacolo unico e affascinante, permettendo di immergersi nella bellezza dell’universo e di apprezzarne la maestosità. Approfittate di questa serata per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalle meraviglie dell’astrologia.