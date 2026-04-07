Costellazioni visibili oggi 7 Aprile 2026 guida

Nella serata del 7 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà sicuramente l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale celeste. Composta da sette stelle luminose, tra cui la famosa stella Polare, l’Orsa Maggiore è facilmente individuabile grazie alla sua forma a carretto.

Altrettanto suggestiva sarà la costellazione di Orione, visibile a occhio nudo durante le notti limpide. Orione è caratterizzato dalla presenza delle tre stelle in fila nota come Cintura di Orione, circondate da altre stelle luminose che compongono la figura mitologica del cacciatore.

Per chi ama scrutare il cielo, sarà interessante cercare la costellazione della Vergine, che ospita la stella più luminosa del cielo notturno, Spica. La Vergine è ricca di stelle e presenta un’importante galassia, la Galassia di Andromeda, visibile con un binocolo in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, non potrà mancare l’osservazione della costellazione del Leone, che in questa stagione sarà visibile in alto a sud-est. Il Leone è noto per la sua stella Regolo, una delle più luminose del cielo, e per lo sciame meteorico delle Leonidi che si manifesta ogni anno a metà novembre.

In conclusione, la serata del 7 Aprile 2026 si prospetta ricca di suggestioni astronomiche per chiunque desideri alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dalle meraviglie dell’universo.