sabato, Marzo 7, 2026
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 7 Marzo 2026 guida

Nella notte del 7 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo italiano. Tra le più rilevanti troviamo l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua forma a carriola e alla stella Polaris che indica il nord.

Un’altra costellazione di grande suggestione è il Cane Maggiore, dominato dalla luminosa stella Sirio, una delle più luminose nel cielo notturno.

Chi ama le storie mitologiche potrà cercare la costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura e la supergigante rossa Betelgeuse, che conferisce un fascino unico a questa figura celeste.

Non mancherà l’occasione per individuare la costellazione dei Gemelli, rappresentata dai due fratelli Castore e Polluce, stelle di diversa luminosità ma di grande interesse per gli astrofili.

Infine, guardando verso sud, sarà possibile scorgere la luminosa costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente nel firmamento.

Questa serata si prospetta dunque ricca di spettacoli celesti, offrendo l’opportunità di immergersi nella bellezza e nella magia dell’universo, semplicemente alzando gli occhi al cielo.

