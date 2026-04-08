Costellazioni visibili oggi 8 Aprile 2026 guida

Nella notte del 8 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Con le sue stelle luminose disposte a formare una sorta di Grande Carro, è una presenza costante nelle notti primaverili.

Accanto all’Orsa Maggiore, sarà possibile individuare la costellazione della Vergine, che si distingue per la sua stella brillante Spica. La Vergine è ricca di galassie e presenta un fascino particolare per gli astrofili.

Per chi ama le leggende mitologiche, lo Scorpione sarà un’altra costellazione da non perdere. Con le sue stelle che disegnano la forma di un arco, rappresenta lo scorpione inviato da Artemide per uccidere Orione nella mitologia greca.

Infine, guardando verso est, sarà possibile scorgere la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente. Il Leone è associato a diverse leggende e miti antichi, rendendolo un soggetto affascinante per la contemplazione notturna.

Questa notte offre un’occasione unica per immergersi nella bellezza del cielo stellato e lasciarsi affascinare dalle meraviglie dell’universo.