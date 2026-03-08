Costellazioni visibili oggi 8 Marzo 2026 guida

In questa serata del 8 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia possono godere di uno spettacolo celeste unico. Guardando verso sud-est, è possibile osservare la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a grande carro. Questa costellazione è ricca di stelle luminose e rappresenta una delle costellazioni più conosciute nell’emisfero boreale.

Muovendo lo sguardo verso nord-est, si possono individuare le stelle della costellazione di Cassiopea, nota per la sua forma a W. Cassiopea è una costellazione circumpolare nell’emisfero settentrionale, il che significa che è visibile durante tutto l’anno dalle regioni settentrionali della Terra.

Alzando lo sguardo al cielo, lungo l’orizzonte orientale, si può ammirare la costellazione di Orione, una delle più spettacolari e riconoscibili nel cielo invernale. Orione è caratterizzata dalla presenza delle tre stelle allineate notissime come la Cintura di Orione.

Proseguendo la nostra osservazione, in direzione sud-ovest, troviamo la costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran, che rappresenta l’occhio rosso del toro. Accanto al Toro si trova la costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto visibile anche a occhio nudo nelle notti più scure.

Infine, guardando verso ovest, si possono individuare le stelle della costellazione dei Gemelli, rappresentati dai due gemelli mitologici Castore e Polluce. Questa costellazione è di facile individuazione e contiene diverse stelle luminose di grande fascino.

Questa serata offre dunque uno spettacolo suggestivo per chi ama contemplare le meraviglie del cielo stellato. Approfittate di questa notte limpida per osservare le costellazioni visibili dall’Italia e lasciatevi affascinare dalla bellezza dell’universo.