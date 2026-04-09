Costellazioni visibili oggi 9 Aprile 2026 guida

Nella notte del 9 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo italiano.

Una delle costellazioni più emblematiche che sarà visibile è l’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che formano la tipica forma a clessidra. Questa costellazione è nota fin dall’antichità e rappresenta un punto di riferimento per molte culture.

Accanto all’Orsa Maggiore, sarà possibile individuare la costellazione della Vergine, con la sua stella principale Spica che risalta per la sua luminosità. La Vergine è associata a diverse leggende mitologiche e simboleggia la purezza e la fertilità.

Altro spettacolo celeste da non perdere sarà rappresentato dalla costellazione del Leone, con la stella Regolo che domina il suo corpo celeste. Il Leone è spesso associato a forza e nobiltà, ed è una delle costellazioni più riconoscibili nel cielo notturno.

Chi sarà fortunato potrà anche avvistare la costellazione della Bilancia, che si distingue per la sua forma equilibrata e armoniosa. La Bilancia è legata al concetto di giustizia e equità, e la sua presenza nel firmamento aggiunge un tocco di eleganza.

Infine, non possiamo dimenticare la costellazione del Boote, con la sua stella principale Arturo che brilla intensamente. Il Boote è spesso associato alla figura mitologica di Arcturo, il guardiano dell’Orsa Maggiore, e simboleggia la vigilanza e la protezione.