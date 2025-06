Costituzione di parte civile della Regione nei processi penali. Ok dal Consiglio dei Ministri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 15 provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome tra le quali la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2025, “Disposizioni in merito alla costituzione di parte civile della Regione nei processi penali aventi ad oggetto fatti delittuosi ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del Codice penale nonché reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti e ulteriori disposizioni”. La norma ottiene l’ok del Governo alla conclusione del lavoro di leale collaborazione che ha visto protagonista la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it