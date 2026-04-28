Costruzioni in zona agricola, Alessandrini: emendamenti per correggere il regolamento

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 aprile 2026 – 08:42- “Il regolamento attuativo della legge urbanistica regionale che prevede la possibilità di costruire in zona agricola grazie ai Progetti di Sviluppo Aziendale (PSA), smaschera la maggioranza di destra sull’effettiva idea di Marsilio e soci in tema di consumo di suolo – aggiunge testualmente l’articolo online. In buona sostanza ai Comuni sarà vietato ipotizzare future espansioni edilizie mentre ai privati qualificati come imprenditori agricoli sarà permesso di costruire in zona agricola tutto e di più”. È questa la posizione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, “che ha depositato un pacchetto articolato di emendamenti per correggere l’impianto del regolamento collegato alla legge urbanistica regionale n. 58/2023” informa una nota stampa – “Il problema principale – spiega – è che il regolamento, pur parlando di attività agricole, consente una gamma molto ampia di interventi edilizi senza prevedere adeguati vincoli che rendano efficace il contenimento del consumo di suolo in zona agricola – Nel testo attuale, infatti, il PSA consente senza alcun limite la realizzazione di nuove residenze rurali, attività agrituristiche, attività connesse (didattiche, sociali, ricreative) e finanche di trasformazione e commercializzazione di prodotti, ma senza un vero sistema di controllo sulla loro evoluzione nel tempo”. “Il rischio concreto – continua Alessandrini – è che strutture nate formalmente come agricole e in variante rispetto alle previsioni del piano regolatore possano nel tempo trasformarsi in altro: residenze di fatto, attività turistiche autonome, spazi commerciali”. Secondo la consigliera, “il regolamento non chiude questi passaggi in modo efficace: uno degli aspetti più critici riguarda, infatti, proprio la tenuta nel tempo della destinazione agricola – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi si prevede un vincolo di 10 anni – precisa la nota online. Ma cosa succede dopo? Il regolamento non lo chiarisce in modo forte – E soprattutto, non impedisce realmente che, anche prima, si generino usi impropri difficili da contrastare – In assenza di vincoli reali e permanenti un fabbricato può perdere progressivamente la sua funzione agricola, può diventare di fatto residenziale o turistico con l’ipotesi di essere immesso sul mercato immobiliare in modo autonomo”. “Se non si interviene – avverte – rischiamo di vedere nel giro di pochi anni, senza alcun limite dimensionale, non solo nuove abitazioni in area agricola, ma anche strutture turistiche e commerciali camuffate da attività connesse, con la creazione di una gravissima frammentazione del territorio rurale e di una perdita irreversibile di suolo agricolo – riporta testualmente l’articolo online. E tutto questo, formalmente, attraverso uno strumento nato per sostenere l’agricoltura”. “Il Movimento 5 Stelle ha depositato emendamenti puntuali che rendono il recupero dell’esistente un obbligo reale, che limitano le residenze a casi strettamente necessari, impediscono la trasformazione delle strutture agricole in immobili autonomi, introducono vincoli permanenti, non solo quello decennale, rafforzano i controlli e il ruolo della Regione, bloccando i cambi di destinazione d’uso impropri” si legge ancora nella nota – viene evidenziato sul sito web. “Non siamo contro gli agricoltori, anzi – precisa la consigliera regionale – siamo dalla loro parte – E proprio per questo vogliamo evitare che il territorio agricolo venga utilizzato per finalità diverse – si apprende dalla nota stampa. Chi investe davvero in agricoltura deve avere regole certe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chi vuole costruire in campagna senza lavorare la terra, o peggio farlo solo formalmente, deve sapere che non potrà farlo”. “Questa proposta della destra – conclude – così com’è, è sbilanciata e pericolosa – viene evidenziato sul sito web. Noi proponiamo un equilibrio diverso: sviluppo sì, ma dentro regole chiare – si apprende dalla nota stampa. Perché il suolo agricolo non è una risorsa infinita – viene evidenziato sul sito web. E quando lo perdiamo, lo perdiamo per sempre”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it