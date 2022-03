Covid: Smargiassi (M5S) scrive a Direttore Asl 02

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il centro vaccinale Covid di Vasto rimane chiuso per i profughi ucraini accolti in città dopo gli sviluppi della guerra – viene evidenziato sul sito web. Significa che chi vuole vaccinarsi deve essere accompagnato fino a Lanciano o a Chieti – precisa il comunicato. Sono venuto a sapere che la Protezione Civile di Vasto e l’assessore Della Gatta hanno trovato un accordo per accompagnare i profughi a Lanciano, e trovo tutto questo paradossale se penso all’organizzazione pressoché perfetta tirata su in questi mesi – Ci sono persone che arrivano moralmente e psicologicamente distrutte, con parenti e persone care ancora in Ucraina, e quello che possiamo fare è fornire assistenza a breve distanza, senza costringere nessuno a doversi spostare in una condizione già di estrema difficoltà e sofferenza – si legge sul sito web ufficiale. Soprattutto quando le strutture di prossimità ci sono – recita il testo pubblicato online. Nei giorni scorsi ho inviato una lettera al direttore generale della Asl 02 Thomas Schael, che però continua a non dare risposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo voglio rinnovare il mio invito pubblicamente, nella speranza che si abbia una risposta a stretto giro – Nel frattempo ho segnalato la questione all’Assessore Verì. Quantomeno per mostrare rispetto ai cittadini ucraini e ai tanti italiani che si sono mobilitati per prestare soccorso e assistenza volontaria”. Ad affermarlo è il presidente della Commissione di Vigilanza Pietro Smargiassi – Questo il testo della lettera: “Egregio Direttore, con la presente missiva sono a chiederLe ufficialmente di valutare la possibilità di aprire il centro vaccinale nella città di Vasto, anche ai cittadini ucraini rifugiati nel nostro Comune – si apprende dalla nota stampa. La richiesta trae ragion d’essere dalla circostanza che il suddetto comune, come resto gran parte degli altri comuni abruzzesi, sta ricevendo i profughi in fuga dalla loro terra d’origine, sconvolti da una guerra assurda e priva di senso – Le condizioni di queste persone, distrutte moralmente e psicologicamente dagli eventi di guerra, richiedono un supporto delle varie comunità abruzzesi sotto ogni punto di vista – Dovrebbe essere evidente a chi è nella sua posizione che imporre a queste persone di recarsi nei comuni di Lanciano e Chieti, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il virus Covid sars, aumenterebbe il senso di disorientamento che gli stessi già vivono per essere stati costretti, bruscamente, a stravolgere la loro quotidianità; senza, peraltro, considerare che i rincari subiti dai prezzi dei carburanti renderebbero alquanto oneroso organizzare gli spostamenti in auto o con autobus, magari reperiti grazie alla solidarietà dei cittadini vastesi – aggiunge la nota pubblicata. Confido pertanto che possa accogliere la mia richiesta di garantire anche alle persone in arrivo dall’Ucraina la possibilità di vaccinazione presso il centro previsto qui a Vasto, almeno fino a quando la gestione dell’improvvisa emergenza umanitaria, scaturita dalla guerra, assuma una struttura definitiva – si legge sul sito web ufficiale. Certo di un suo celere quanto positivo riscontro porgo Cordiali saluti.” Pietro Smargiassi – (com/red)

