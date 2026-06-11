CPO, a Chieti istituzioni e territorio a confronto contro il femminicidio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 giugno 2026 – 16:26- Promuovere una riflessione approfondita sul fenomeno della violenza di genere e rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo associativo e comunità locale – Questo l’obiettivo del convegno “Le strategie nazionali e locali di contrasto al femminicidio: Istituzioni e territorio a confronto – Oltre il silenzio: l’analisi del delitto di Saman Abbas”, in programma sabato 13 giugno 2026 alle ore 17 presso la Sala Cascella della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in Piazza G. B. Vico a Chieti – precisa la nota online. L’appuntamento si inserisce all’interno delle iniziative patrocinate dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo nell’ambito del progetto “On the road” al quale hanno aderito numerosi enti e soggetti della società civile – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto sul tema del femminicidio, partendo dall’analisi di uno dei casi più drammatici che hanno segnato la cronaca italiana recente, quello di Saman Abbas, simbolo delle molteplici forme di violenza e sopraffazione che ancora colpiscono le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’evento interverranno: l’onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Rosa Pestilli, Presidente della CPO della Regione Abruzzo; Leonida Marseglia, Questore di Chieti; Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara; Paola Amoroso, Presidente Soroptimist International d’Italia – Club Chieti; Elena Petruzzi, componente del Comitato Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia oltre ai rappresentanti delle autorità civili e militari – aggiunge la nota pubblicata. La successiva tavola rotonda offrirà contributi e testimonianze qualificati grazie alla partecipazione di Gianmarco Menga, giornalista Mediaset e autore del libro “Il delitto di Saman Abbas”; Maurizio Pallante, Tenente Colonnello e Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia; Marialaura Di Loreto, sociologa e responsabile del Centro Antiviolenza Donna Chieti – aggiunge la nota pubblicata. A moderare l’incontro sarà Antonella Luciani, componente della Commissione Pari Opportunità. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it