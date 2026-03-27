CPO Abruzzo 2025, Pestilli: “Un anno di ascolto, iniziativa normativa e costruzione di reti”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:27 marzo 2026 – 13:26- L’Aquila, 27 marzo – La presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Rosa Pestilli, ha presentato la relazione annuale sulle attività svolte nel 2025, documento che restituisce in forma sintetica il lavoro realizzato in un solo anno e che definisce le linee di azione per il triennio 2026-2028. Il report, redatto in attuazione della normativa regionale e del regolamento interno della Commissione, è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata alla Commissione pari opportunità.”Nel 2025 la CPO Abruzzo ha consolidato il proprio ruolo di organo di garanzia e impulso sulle politiche di genere, – spiega la Pestilli – operando attraverso l’Ufficio di Presidenza, le tre sottocommissioni tematiche e una fitta rete di collaborazioni istituzionali e territoriali – Tra gli assi principali di intervento: il rafforzamento delle politiche di contrasto alla violenza di genere e il sostegno alla rete dei Centri Anti Violenza; lo sviluppo del progetto “On The Road”, quale piattaforma regionale di educazione al rispetto, inclusione e reinserimento lavorativo; l’elaborazione di proposte legislative in materia di sociologia di comunità, mediazione interculturale, imprese virtuose e l’apertura ad un tavolo tecnico operativo a sostegno degli orfani di femminicidio; la promozione dell’equilibrio di genere negli organi collegiali e nelle nomine di competenza regionale”. La Presidente Cpo anticipa quelle che saranno le linee programmatiche 2026-2028: “Puntano alla piena messa a regime di “On The Road”, alla definizione di una legge regionale a favore degli orfani di femminicidio, al rafforzamento delle professionalità sociali ed educative nei servizi pubblici e alla costruzione di strumenti stabili di rendicontazione sociale”. “La Relazione 2025 – afferma Rosa Pestilli – documenta un anno di lavoro intenso e coeso, nel quale la Commissione ha scelto di coniugare ascolto dei territori, iniziativa normativa e costruzione di reti strutturate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le linee 2026-2028 rappresentano la naturale prosecuzione di questo impegno e indicano con chiarezza che le pari opportunità sono una leva di sviluppo istituzionale, sociale ed economico per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare, alla vicepresidente, Alessia Pesce, alle componenti della Commissione, alle tre sottocommissioni tematiche e alla struttura di supporto del Consiglio regionale, per la qualità del lavoro svolto e per il costante senso delle istituzioni – precisa il comunicato. Un ringraziamento sentito va inoltre alla rete di “On The Road”, che riunisce CAV, scuole, università, ordini professionali, imprese e realtà del Terzo Settore, soprattutto un ringraziamento speciale all’ufficio scolastico regionale: l’attività 2025 è anche il frutto di questa straordinaria collaborazione corale – Segnalo, inoltre, la preziosa collaborazione istituzionale messa in atto con Giunta e Consiglio regionale, che ha consentito l’approfondimento di temi cari alla Commissione, andando ad intercettare necessità trasversali, oggetto di una programmazione molto corposa”. “La presentazione della relazione annuale 2025 e delle linee 2026-2028 – conclude Pestilli – conferma la volontà della CPO Abruzzo di operare come presidio stabile di democrazia paritaria e come punto di riferimento istituzionale per tutte le politiche regionali che incidono sulla vita delle donne e degli uomini nei diversi contesti sociali, economici e culturali”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it