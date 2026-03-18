Cpo Abruzzo all’Universita d’Annunzio per la Giornata Mondiale del Servizio Sociale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 marzo 2026 – 09:41- In occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale, la presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, è intervenuta presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara all’interno del panel internazionale dedicato alla co-costruzione di speranza e armonia attraverso le reti istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro ha suggellato il “Modello Abruzzo”, come esempio di avanguardia nella gestione della complessità sociale, fondato su una sinergia senza precedenti tra il mondo accademico, gli ordini professionali e le istituzioni regionali – precisa il comunicato. Al centro del dibattito, l’efficacia della programmazione “On the Road”, che vede nell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo un partner operativo e strategico fondamentale – si apprende dalla nota stampa. “La gestione della complessità sociale richiede oggi un approccio multidisciplinare e una visione gestionale d’avanguardia”, dichiara Pestilli e aggiunge, “Come CPO abbiamo abbattuto i silos istituzionali per mettere a sistema, per la prima volta nella storia regionale, tutte le Università abruzzesi in un’unica rete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non basta più limitarsi all’assistenza: occorre progettare percorsi di partecipazione che trasformino il cittadino in protagonista consapevole del proprio riscatto – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso competenze integrate di psicologia del lavoro, giurisprudenza e project management, stiamo dimostrando che la parità e la dignità non sono concetti astratti, ma risultati tangibili figli di una governance solida – ” La dichiarazione del prof. Roberto Veraldi, referente dei rapporti con l’UE per l’Ateneo: “Il futuro del Servizio Sociale risiede nella nostra capacità di ‘tirare insieme’, secondo lo spirito dell’Harambee, per unire la società in un’unica visione di armonia e progresso – recita il testo pubblicato online. La collaborazione con la CPO Abruzzo rappresenta un panel trasversale d’eccellenza che armonizza il rigore della ricerca scientifica con le urgenze del territorio, in piena sintonia con le direttive europee di coesione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Solo attraverso questa rete solida tra ricerca e politiche applicate possiamo costruire una speranza reale per le nuove generazioni.” “L’evento – ha detto in conclusione la presidente Pestilli – ha ribadito come la sinergia tra la CPO e l’Ateneo d’Annunzio rappresenti un ponte insostituibile per elevare il profilo delle politiche sociali abruzzesi, trasformando la teoria accademica in azioni concrete per la tutela delle fasce vulnerabili e lo sviluppo del territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it