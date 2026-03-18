Cpo Abruzzo all’Universita d’Annunzio per la Giornata Mondiale sel Servizio Sociale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:18 marzo 2026 – 09:41- In occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale, la presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, è intervenuta presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara all’interno del panel internazionale dedicato alla co-costruzione di speranza e armonia attraverso le reti istituzionali – precisa il comunicato. L’incontro ha suggellato il “Modello Abruzzo”, come esempio di avanguardia nella gestione della complessità sociale, fondato su una sinergia senza precedenti tra il mondo accademico, gli ordini professionali e le istituzioni regionali – precisa il comunicato. Al centro del dibattito, l’efficacia della programmazione “On the Road”, che vede nell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo un partner operativo e strategico fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La gestione della complessità sociale richiede oggi un approccio multidisciplinare e una visione gestionale d’avanguardia”, dichiara Pestilli e aggiunge, “Come CPO abbiamo abbattuto i silos istituzionali per mettere a sistema, per la prima volta nella storia regionale, tutte le Università abruzzesi in un’unica rete – Non basta più limitarsi all’assistenza: occorre progettare percorsi di partecipazione che trasformino il cittadino in protagonista consapevole del proprio riscatto – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso competenze integrate di psicologia del lavoro, giurisprudenza e project management, stiamo dimostrando che la parità e la dignità non sono concetti astratti, ma risultati tangibili figli di una governance solida – si legge sul sito web ufficiale. ” La dichiarazione del prof. Roberto Veraldi, referente dei rapporti con l’UE per l’Ateneo: “Il futuro del Servizio Sociale risiede nella nostra capacità di ‘tirare insieme’, secondo lo spirito dell’Harambee, per unire la società in un’unica visione di armonia e progresso – riporta testualmente l’articolo online. La collaborazione con la CPO Abruzzo rappresenta un panel trasversale d’eccellenza che armonizza il rigore della ricerca scientifica con le urgenze del territorio, in piena sintonia con le direttive europee di coesione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo attraverso questa rete solida tra ricerca e politiche applicate possiamo costruire una speranza reale per le nuove generazioni.” “L’evento – ha detto in conclusione la presidente Pestilli – ha ribadito come la sinergia tra la CPO e l’Ateneo d’Annunzio rappresenti un ponte insostituibile per elevare il profilo delle politiche sociali abruzzesi, trasformando la teoria accademica in azioni concrete per la tutela delle fasce vulnerabili e lo sviluppo del territorio”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it