CPO Abruzzo e Molise celebrano l’eredità di Ada Trombetta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 10:29- Si è svolta nella giornata di ieri, presso l’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso, la solenne cerimonia di intitolazione della sala polifunzionale ad Ada Trombetta, figura di altissimo rilievo civile e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, intitolato “Educare alla parità di genere e alle pari opportunità – L’eredità di Ada Trombetta tra scuola e impegno istituzionale”, ha sancito un momento di profonda coesione tra le istituzioni e il mondo della formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa su impulso della Presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Molise, Giusi Di Lalla, ha visto la partecipazione autorevole della Presidente della CPO della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli – Tale sinergia rappresenta il consolidamento di un percorso di cooperazione interregionale avviato nella primavera del 2025, volto a promuovere modelli amministrativi e pedagogici d’eccellenza – La centralità del modello “On the Road” Nel corso dell’assise, la CPO Abruzzo ha illustrato l’efficacia del modello operativo #ontheroad, riconosciuto a livello nazionale come “best practice” per la sua capacità di declinare le politiche di genere in modo capillare sul territorio – Il progetto, che aveva già ricevuto il plauso istituzionale lo scorso 25 giugno presso la Camera dei Deputati alla presenza della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, trova oggi una nuova e concreta applicazione attraverso il coinvolgimento diretto delle popolazioni studentesche – A margine dell’evento, la Presidente Rosa Pestilli ha sottolineato l’importanza del passaggio dalla fase programmatica a quella attuativa: “L’impegno profuso in questi mesi ha dimostrato che la cooperazione tra le Regioni Abruzzo e Molise non è soltanto un protocollo d’intenti, ma un motore di mutamento sociale concreto – recita il testo pubblicato online. Tradurre la visione politica in percorsi educativi per i nostri giovani significa gettare le fondamenta per una società realmente equa – si apprende dal portale web ufficiale. Vedere i risultati tangibili di quanto presentato mesi fa in sede parlamentare è la conferma che la continuità d’azione e la sinergia istituzionale sono le uniche chiavi per incidere positivamente sul futuro delle nuove generazioni.”Memoria storica e impegno civile La giornata ha vissuto il suo apice nel momento dell’intitolazione dell’aula polifunzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il gesto simbolico, accompagnato dall’esposizione degli elaborati realizzati con merito dagli studenti del “Colozza”, ha inteso legare indissolubilmente la memoria storica di Ada Trombetta alla visione di una scuola intesa come avamposto di civiltà e rispetto – recita il testo pubblicato online. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei vertici istituzionali regionali e locali, a testimonianza di come il tema delle pari opportunità sia divenuto asse portante e prioritario nell’agenda politica e amministrativa del Centro Italia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it