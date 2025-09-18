- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Politica

CPO, Anche Abruzzo Progetti aderisce al programma On The Road

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Mentre si avvicina il primo appuntamento, previsto per il 6 ottobre, nell’ambito di “On The Road”, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo continua a raccogliere le adesioni e sostegno alla iniziativa promossa per contrastare la violenza di genere e promuovere l’inserimento lavorativo delle donne maltrattate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata formalizzata l’intesa con Abruzzo Progetti Spa il cui amministratore unico Pasqualino Di Cristofano aveva già garantito pieno sostegno in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati con la ministra Roccella – “La società – hanno spiegato Di Cristofano e la presidente della CPO regionale Rosa Pestilli – interverrà concretamente con un’azione sinergica al fianco della Commissione Pari Opportunità portando avanti passo dopo passo questa progettazione”.

Fonte: emiciclonews.it

 

