Cpo, audizione delle consigliere di Pineto

– Si è svolta nel pomeriggio di oggi la seduta della Commissione regionale Pari Opportunità, presieduta da Maria Franca D’Agostino – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno l’audizione delle componenti della Cpo di Pineto, Cristina Marcone, Laura Di Paolantonio e Adele Mazzocchitti, che hanno chiesto un intervento dell’organismo regionale e di quello provinciale affinché, come si legge nella lettera inviata nei giorni scorsi, “svolgano attività d’indagine e conoscitiva riguardo la condizione discriminatoria subita dalle consigliere, nonché della situazione di empasse ingeneratasi all’interno della Commissione e procedano ad assumere i provvedimenti opportuni – precisa la nota online. In particolare, le consigliere fanno riferimento ai comportamenti della presidente della Commissione il cui modus operandi viene giudicato “ingiusto e non in linea con i principi paritari di cooperazione che devono regolare il lavoro di gruppo”. Le tre consigliere inoltre hanno sottolineato la mancata presa di posizione dell’amministrazione comunale di Pineto che non avrebbe trovato nessuna valida soluzione alla situazione di “stallo” e ripristinare il regolare svolgimento della Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si tratta di una situazione complessa sulla quale c’è la nostra massima attenzione – ha spiegato la presidente regionale D’Agostino – sulla quale stiamo facendo tutto le valutazioni del caso e nelle prossime settimane ascolteremo anche la presidente dott.ssa D’Amario Anna”.

