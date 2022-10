CPO, D’Agostino soddisfatta per scambio culturale

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Nella giornata di martedì, nella sede del Consiglio regionale all’Aquila, si è svolto un incontro istituzionale tra la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, nella persona della presidente Maria Franca D’Agostino, e una delegazione di amministratori lituani e polacchi per parlare della violenza di genere e degli strumenti che la CPO ha posto in essere in favore della cultura della non violenza e delle pari opportunità. L’incontro con la Commissione, che si inserisce nell’ambito del programma europeo Erasmus+, è stato promosso da Cristina Marconi, responsabile della cooperativa Elefante Bianco che ha organizzato, con i partner lituani e polacchi, un incontro sulle “Strategie d’intervento con l’autore della violenza” al quale sono intervenuti per i saluti istituzionali anche l’assessore delle pari Opportunità Nicoletta Verì, l’assessore alle Politiche sociali Pietro Quaresimale, oltre alle componenti della CPO, Rosa Pestilli, Elisabetta Plevano e Ilaria Pizzolante – Successivamente, le delegazioni presenti sono state accompagnate in una visita guidata dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine dell’incontro, la Presidente Maria Franca D’Agostino ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta per lo scambio culturale avvenuto e per gli spunti di riflessione che sono emersi a seguito delle dichiarazioni degli amministratori dei due Stati esteri”. D’Agostino inoltre si è resa disponibile a interventi, anche tecnici, per i prossimi incontri già programmati in Abruzzo – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it