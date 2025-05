CPO: il coordinamento enti regionali di formazione aderisce al progetto On the road

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Coordinamento Enti Regionali di Formazione e Orientamento Professionale (Cenfop) della Regione Abruzzo ha presentato la propria manifestazione di interesse all’adesione al progetto “On the road” e alla sottoscrizione di un Protocollo futuro di intesa per favorire il reinserimento e l’autonomia lavorativa delle donne, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Lo comunica la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rosa Pestilli che ieri ha incontrato il presidente di Cenfop Nazareno Padovani – precisa la nota online. L’obiettivo della partnership è puntare su formazione e orientamento come strumenti di inclusione delle donne svantaggiate e/o vittime di violenza sono temi cruciali per la parità di genere e la crescita economica – viene evidenziato sul sito web. “La formazione – sottolinea Pestilli – è fondamentale per equiparare le opportunità e permettere alle donne disoccupate o inoccupate e soprattutto vittime di violenza di acquisire competenze e qualifiche necessarie per l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e soprattutto acquisire o riacquistare autonomia, autostima e il posto che gli compete nella società”.

