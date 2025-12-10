CPO: lunedì 15 dicembre, ad Avezzano, incontro scuole su prevenzione della violenza di genere

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 dicembre 2025 – 11:12- Nell’ambito del progetto “On The Road – Entra nelle scuole”, la “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, ha organizzato un incontro di riflessione e approfondimento sul tema della violenza di genere in programma lunedì 15 dicembre, dalle ore 8.15, presso l’istituto d’istruzione superiore “Ettore Maiorana” di Avezzano (Aq). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Arma nazionale dei Carabinieri e la Cooperativa Sociale BeFree Cav Casa delle donne della Marsica, rientra nel percorso di sensibilizzazione rivolto alle scuole e alla cittadinanza sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’appuntamento parteciperà tutto il biennio dell’istituto superiore che sarà coinvolto dal team multidisciplinare del progetto On The road. Nel corso della giornata sarà presentato il libro di Giammarco Menga “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”. La mattinata sarà introdotta dai saluti istituzionali di, Flavia Maria Teresa Valentina Cannizzaro, Dirigente Scolastica “I.I.S.Ettore Majorana”, Massimo Verrecchia, consigliere regionale, Rosa Pestilli, presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Seguiranno gli Interventi: Ten. Valerio Onori, comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano; Giammarco Menga, giornalista Mediaset, programma “Quarto Grado”; Maria Rosita Cecilia, vice presidente Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Abruzzo e componente Cpo Abruzzo; Daniela Senese, responsabile del Centro Antiviolenza Casa delle Donne della Marsica cooperativa BeFree – si apprende dalla nota stampa. L’evento intende stimolare una riflessione collettiva sull’importanza del coraggio e della libertà femminile, valorizzando l’impegno delle istituzioni e delle realtà del territorio nella lotta contro ogni forma di violenza di genere – si apprende dalla nota stampa.

