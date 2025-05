CPO, Martedì 27 maggio il progetto On the Road sarà presentato a Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il progetto “On the Road”, ideato dalla presidente Rosa Pestilli e promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo che continua la sua azione di diffusione e nei prossimi giorni sarà presentato anche a Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa mira a sostenere il reinserimento lavorativo e l’autonomia delle donne, con particolare attenzione alle vittime di violenza, promuovendo pari opportunità e inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento in programma a Teramo, fortemente voluto dalla consigliera regionale Marilena Rossi e dalla presidente della Sottocommissione Legislazione e Sviluppo Economico della Cpo, l’avvocato Amelide Francia che introduce e modera, si terrà il 27 maggio, alle ore 18, nella Corte interna della Biblioteca “M. Delfico”. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Marilena Rossi, la presidente Rosa Pestilli che guiderà l’iter progettuale e la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, partner attivo del progetto – recita il testo pubblicato online. L’incontro si concluderà con una tavola rotonda che vedrà il contributo dei rappresentanti delle forze dell’ordine, degli enti del Terzo settore e delle istituzioni provinciali, regionali e i dirigenti scolastici, utile ad approfondire le tematiche del progetto e condividere riflessioni e prospettive – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it