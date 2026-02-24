CPO, “On The Road entra nelle scuole” a Celano e Teramo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 febbraio 2026 – 13:17- L’Aquila, 24 febbraio – Portare “On The Road” nelle scuole significa dare strumenti, ascolto e punti di riferimento chiari ai giovani – precisa il comunicato. Con questi obiettivi la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo prosegue gli incontri negli istituti abruzzesi.Ieri, la presidente Rosa Pestilli e la presidente della Sottocommissione alle Professioni, Antonella Pallotta, hanno partecipato all’incontro presso l’Auditorium Fermi di Celano, che ha visto il coinvolgimento gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in un significativo momento di dialogo e crescita sui temi delle pari opportunità, del rispetto e della legalità. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo Massimiliano Nardocci, del Sindaco Settimio Santilli, e dei Dirigenti scolastici Fabio Pavone e Patrizio di Marco, a testimonianza di una rete territoriale coesa e attenta alla formazione civica dei ragazzi – Sono intervenuti: il Comandante dell’Arma dei Carabinieri di Avezzano, il capitano Valerio Onori; Gisella Massaro del Centro Antiviolenza (CAV) Casa delle Donne della Marsica Cooperativa BeFree; il giornalista Giammarco Menga, che attraverso il suo libro Il delitto di Saman Abbas ha offerto agli studenti una riflessione profonda sui diritti fondamentali, sulla libertà personale e sulle dinamiche culturali che possono sfociare in forme di violenza,Oggi, grazie alla presidente della Sottocommissione Legislazione e Sviluppo economico Amelide Francia, il progetto è stato presentato anche agli Istituti Alessandrini-Marino, Albert Einstein e G. Milli di Teramo con la partecipazione di numerosi studenti e docenti, che hanno discusso sui temi della legalità e del rispetto – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata è intervenuta la consigliera regionale Marilena Rossi; hanno portato il loro contributo anche Mons. Lorenzo Leuzzi (Vescovo Teramo-Atri); Roberta Di Silvestro (Viceprefetto di Teramo); Clara Moschella (Ufficio scolastico regionale); l’ispettore Antonio Rignanese (Questura di Teramo); il colonnello Grasso (Arma dei carabinieri provincia di Teramo); Cinzia D’Amico (psicologa) Giammarco Menga; Cardamone Tenisia (Centro Antiviolenza La Fenice); le dirigenti scolastiche Maria Letizia Fatigati; Manuela Divisi ed Eleonora Magno – “La sinergia tra forze dell’ordine, centri antiviolenza, informazione e istituzioni – sottolinea Pestilli – rappresenta un modello concreto di prevenzione, che agisce non solo nell’emergenza, ma soprattutto sul piano educativo e culturale, costruendo consapevolezza e responsabilità. Educare al rispetto oggi significa costruire una società più giusta, inclusiva e sicura domani”.

