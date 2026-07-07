CPO, “On The Road” riceve encomio di merito istituzionale alla Camera

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 luglio 2026 – 14:47- “Questa mattina, presso la prestigiosa “Sala Matteotti” della Camera dei Deputati a Roma, si è tenuta la solenne cerimonia di consegna degli Attestati di Encomio di Merito Istituzionale, svoltasi nell’ambito del convegno nazionale “Sicurezza Alimentare e devianza giovanile nell’era digitale”, promosso da Medea Odv, istituzione autorizzata e iscritta come Rappresentante di Interessi presso la Camera dei Deputati con funzioni di collegamento tra la società civile e il Parlamento – recita il testo pubblicato online. Il progetto “On The Road” è stato insignito del Diploma di Encomio di Merito Istituzionale”. Lo comunica, in una nota, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Il Direttivo di Medea – prosegue la nota – ha nominativamente segnalato l’iniziativa, riconoscendola quale modello di assoluto prestigio per il lodevole impegno professionale, la valorizzazione della legalità, la diffusione della cultura e la solidarietà sociale – si apprende dalla nota stampa. Un tributo che premia direttamente l’intuizione e la lungimiranza della Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, la cui guida ha permesso di strutturare un intervento organico ed efficace a tutela delle giovani generazioni – In piena coerenza con uno stile di leadership improntato alla coralità, all’inclusione e alla valorizzazione delle competenze, la Presidenza ha voluto condividere questo storico traguardo con l’intera Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Trattandosi di un encomio incentrato sulle delicate tematiche del disagio e della devianza giovanile, la scelta di rappresentanza della CPO Abruzzo è stata condivisa proprio con la collega Maria Rosita Cecilia, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale e in Schema Therapy, nonché Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Una decisione che riflette la volontà istituzionale di dare risalto alle specifiche professionalità scientifiche che animano l’organo regionali – aggiunge la nota pubblicata. “Questo prestigioso riconoscimento parlamentare certifica lo spessore del cammino strutturale che stiamo tracciando in Abruzzo” ha dichiarato Rosa Pestilli – aggiunge la nota pubblicata. “‘On the Road – ha aggiunto – nasce da una visione condivisa e rigorosa del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Aver vissuto questo momento insieme alla dottoressa Maria Rosita Cecilia, espressione di altissima competenza nel campo della psicologia clinica e dello sviluppo, testimonia la natura scientifica e corale del nostro operato – Continueremo a lavorare con la medesima tenacia per offrire risposte concrete e modelli d’avanguardia alle nostre comunità”. A margine della cerimonia, la Dott.ssa Maria Rosita Cecilia ha espresso il proprio profondo apprezzamento per il valore dell’iniziativa premiata: “Accogliere questo riconoscimento a nome della Commissione rappresenta un momento di straordinario valore scientifico e istituzionale – Intervenire efficacemente sulle dinamiche della devianza giovanile, specialmente nell’era digitale, richiede modelli strutturati e competenze cliniche integrate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma ‘On the Road’, fortemente voluto e guidato dalla nostra Presidente Rosa Pestilli, dimostra come l’istituzione possa farsi carico del disagio giovanile in modo organico, traducendo i principi della psicologia dello sviluppo e della prevenzione in azioni concrete, capaci di generare un reale benessere psico-sociale sul territorio”. “La cerimonia odierna – conclude la nota della CPO – ha confermato come la sinergia tra la società civile, il mondo scientifico-professionale e le massime istituzioni dello Stato costituisca la chiave di volta per generare interventi misurabili, volti a scardinare le fragilità sociali e a valorizzare il futuro delle nuove generazioni – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it