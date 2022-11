CPO, Presentato lo spettacolo “L’Ultimo velo”

- Advertisement -

– La Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, in occasione della settimana volta alla sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cui giornata internazionale ricorre il 25 Novembre, ha voluto realizzare, dopo il progetto dello scorso anno del Cortometraggio, un momento di riflessione attraverso uno spettacolo teatrale con ingresso gratuito, a cui sarà abbinata una raccolta fondi per l’acquisto dei braccialetti elettronici per le donne vittime di violenza – “Mai come quest’anno i numerosi casi di maltrattamenti, così come il numero sempre più elevato di femminicidi che leggiamo sulla stampa quotidiana, ci rendono ancora più consapevoli dell’impegno massimo che dobbiamo adoperare in ogni stato e luogo per fermare questi atroci delitti – Per questo motivo- ha dichiarato la presidente della CPO Maria Franca D’Agostino – la Commissione delle Pari Opportunità ha pensato a questa raccolta fondi che durerà fino al 31 dicembre, in quanto un braccialetto può salvare una vita e anche un solo euro donato potrà contribuire a salvare una donna dal suo carnefice”. Lo spettacolo, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Pescara, intitolato “L’Ultimo Velo”, scritto e diretto dal regista e compositore Davide Cavuti, è in programma lunedì 21 Novembre (alle ore 21, con ingresso libero) all’Auditorium Flaiano di Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara – Protagoniste in scena saranno Paola Gassman, Debora Caprioglio e Silvia Siravo, accompagnate dai musicisti Libera Candida D’Aurelio (voce), Antonio Scolletta (violino), Franco Finucci (chitarra) e Davide Cavuti (fisarmonica) e con la partecipazione delle attrici Tiziana Di Tonno e Franca Minnucci – aggiunge la nota pubblicata. “Ogni anno – ha sottolineato la vicepresidente della CPO Rosa Pestilli – partecipiamo a diversi eventi ma quest’anno abbiamo deciso di organizzarlo all’interno – recita il testo pubblicato online. Il ruolo della nostra Commissione è lavorare al fianco delle Istituzioni per divulgare la cultura di genere, di prevenire con tutti gli strumenti utili come i centri antiviolenza ai quali è dedicata la nostra raccolta fondi”. “È il paese dagli sguardi negati – precisa il comunicato. Non c’è mai tregua all’affanno – riporta testualmente l’articolo online. Non vi è quiete neppure nel giorno della preghiera – viene evidenziato sul sito web. A volte le mie mani cercano un volto che non c’è più. Sento abiti di ghiaccio sulle mie labbra e mi perdo in brividi improvvisi dove non c’è spazio per l’amore – si apprende dalla nota stampa. Cercherò un nuovo orizzonte, dove l’ultimo velo volerà via (…)” – recita il testo scritto da Davide Cavuti, che ha raccontato lo spettacolo “L’ultimo velo”: “E’ un recital teatral-musicale suddiviso in vari quadri che proietteranno lo spettatore in alcuni paesi del mondo dove le donne sono costrette a vivere in condizioni di estremo disagio e a ricevere atti di violenza”.

