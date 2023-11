CRAM: Marcozzi replica al centrosinistra

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Con quest’ultima dichiarazione la penuria di argomenti del centro sinistra passa dal livello ‘evidente’ a quello ‘imbarazzante’. In 4 anni e mezzo nessuno dei suoi esponenti ha mostrato il minimo interesse al lavoro quotidiano e invisibile del CRAM, ma lo fanno tutti oggi per la prima volta solo per cercare di strappare un trafiletto – Ad ogni modo, credo che farebbero meglio a chiedersi se si sentano rappresentati in Ufficio di Presidenza dal Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, il quale lancia invettive quotidiane contro il centro sinistra, i suoi indagati illustri e tutta la coalizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo è il tipico esempio del combinato disposto tra ipocrisia e disonestà intellettuale che mi impedisce di stare da quella parte e mi fa guardare con disturbo il così detto campo largo”. Così, Sara Marcozzi replica – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

