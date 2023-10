Cratere 2016, D’Annuntiis: in arrivo altri fondi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Arrivano ulteriori importanti risorse da parte del Governo Meloni per il cratere sismico 2016 e in particolare per la realizzazione di un nuovo centro di ricerca che sorgerà a Teramo – Si tratta nello specifico di una Scuola di alta formazione regionale per l’innovazione – Sono stati, infatti, assegnati per l’area del cratere altri 60 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 62 milioni del Piano complementare al Pnrr per le aree del sisma 2009 e 2016, promosso e coordinato dalla Struttura commissariale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un intervento finanziario che continua a certificare l’attenzione del governo nazionale e l’impegno della giunta regionale per l’Abruzzo che ne beneficerà in termini di implementazione del sistema universitario e della ricerca e, dunque, di crescita e sviluppo – recita il testo pubblicato online. Un ambito attenzionato e sollecitato dal presidente Marco Marsilio e prontamente recepito dal commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, al quale va il mio ringraziamento anche per aver da subito colto le criticità da superare e le specifiche esigenze dei territori – precisa il comunicato. Si tratta di un evidente cambio di passo a cui gli abruzzesi stanno cominciando ad abituarsi”. E’ quanto dichiara il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis

