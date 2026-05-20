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Eventi e Cultura

Crecchio, Cena di beneficenza con Marco Tardelli organizzata da Anima Bianconera Juventus Fine Club Ortona

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La cena di beneficenza con Marco Tardelli organizzata da Anima Bianconera (Juventus Official Fan Club Ortona) si terrà il prossimo 29 maggio presso la Sala Invidia al Casino Vezzani di Crecchio. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, ha come slogan “Affrontare Grandi Battaglie E … vincerle!” e vedrà la partecipazione dell’ex calciatore Marco Tardelli.

L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa inviato ai giornalisti, insieme a una foto dell’ex calciatore. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere iniziative benefiche promosse dall’associazione.

L’Addetto Stampa Piero Vittoria ha invitato i media a dare visibilità all’evento attraverso articoli e approfondimenti. Si tratta di un’occasione importante per promuovere la solidarietà e la generosità della comunità locale.

La presenza di Marco Tardelli, icona del calcio italiano e campione del mondo nel 1982, renderà speciale la serata e attirerà appassionati e sostenitori della Juventus. La cena di beneficenza si preannuncia quindi come un momento di condivisione e di impegno verso chi ha bisogno di aiuto.

Si auspica che l’iniziativa ottenga un ampio riscontro e che il sostegno alla causa benefica sia concreto e significativo. La partecipazione di personaggi di spicco come Marco Tardelli contribuirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

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