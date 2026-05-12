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Cresce richiesta case lusso sul mercato immobiliare

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La notizia sul mercato immobiliare è al centro dell’interesse online in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Le ultime informazioni mostrano un trend positivo per le case di lusso, con la Costa Smeralda che conferma la sua posizione di rilievo con un mercato che vale 800 milioni di euro. Anche a Bologna si registra un aumento della domanda per le residenze di lusso, mentre a Milano nel 2025 si è verificata un’impennata nelle compravendite, portando il fatturato a sfiorare i 12 miliardi di euro.

Questi dati evidenziano un’interessante dinamica nel settore immobiliare, con una spinta verso le proprietà di prestigio. Gli investitori e acquirenti sembrano orientarsi sempre di più verso soluzioni di lusso, confermando una tendenza consolidata negli ultimi anni.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul mercato immobiliare, è possibile approfondire online, dove si possono trovare analisi e prospettive sulla situazione attuale e sulle previsioni future.

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