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Politica

Crescita record dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla visione di Marsilio – Verrecchia di Fratelli d’Italia elogia l’amministrazione regionale.

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L’aeroporto d’Abruzzo registra una crescita record, con un aumento del 65,8% dei passeggeri nel primo quadrimestre e oltre 359 mila transiti. Questo successo è attribuito alla strategia portata avanti dall’amministrazione regionale guidata dal presidente Marco Marsilio, secondo Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

Verrecchia sottolinea che i numeri in costante aumento e il record di collegamenti per la stagione estiva confermano che l’aeroporto d’Abruzzo è sulla strada giusta per diventare una porta d’accesso internazionale per la regione. Egli ringrazia inoltre il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, scelta che si è dimostrata valida ed efficace per l’amministrazione regionale.

L’obiettivo è ora quello di sostenere con convinzione questa crescita strategica per il territorio, mantenendo la determinazione e l’impegno per garantire ulteriori successi.

Il comunicato stampa è stato diffuso dall’Ufficio stampa il 2 maggio 2026 a Pescara e dimostra la soddisfazione per i risultati ottenuti fino a questo momento, auspicando ulteriori sviluppi positivi per l’aeroporto d’Abruzzo.

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