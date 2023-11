“Cresco Award – Città sostenibili” sostenibilità energetica a scuola. Corso di formazione per i bambini dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune dell’Aquila, insignito del premio “Miglior iniziativa bottom-up di sostenibilit? energetica locale” grazie al progetto “Mobilit? elettrica”, sta contribuendo in modo significativo ai benefici ambientali e al miglioramento della qualit? della vita nel contesto urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Queste iniziative si distinguono per l’adozione di tecnologie innovative nel settore dei trasporti, superando gli approcci tradizionali.

Il riconoscimento nazionale “Cresco Award – Citt? sostenibili”, promosso dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con l’ANCi (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, premia il costante impegno dei Comuni italiani nel promuovere lo sviluppo sostenibile, in sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il Settore Trasporto Pubblico Locale, Mobilit? Sostenibile e Politiche Europee ha organizzato un corso di formazione rivolto agli studenti della scuola primaria – Durante il corso, i bambini avranno l’opportunit? di realizzare piccoli esperimenti e, mediante l’uso di modelli, comprenderanno il concetto di energia e le sue diverse forme, nonch? la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili – precisa la nota online. L’attivit? coinvolger? le classi terze dei plessi De Amicis e Celestino V nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2023. Gli esperimenti pratici mirano a coinvolgere in modo dinamico i bambini, aumentando la loro consapevolezza sull’uso responsabile delle risorse energetiche e ambientali, sul rapporto tra l’uomo e gli ecosistemi, nonch? sulle soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il corso sar? tenuto dalla societ? Renantis, un’azienda leader nel settore e sostenitrice del Premio Cresco, attiva a livello globale nel campo delle energie rinnovabili, con impianti di energia eolica, solare, a biomassa, waste-to-energy e sistemi di accumulo –

L’obiettivo di rendere i territori sostenibili, migliorando la qualit? della vita dei loro abitanti, rappresenta una chiave di sviluppo condivisa tra istituzioni, imprese e societ? civile, promuovendo l’adozione di pratiche virtuose a beneficio di tutti.

