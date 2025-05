Cresima moderna: addio ai regali tradizionali, spazio alla creatività

La cresima è una delle tappe più significative nel percorso di crescita di un ragazzo o di una ragazza. Un momento importante sia dal punto di vista spirituale che personale, spesso celebrato con una festa in famiglia, foto ricordo… e ovviamente qualche regalo.

Ma c’è una cosa che sta cambiando, e non di poco: i regali non sono più quelli di una volta. Basta pensare a quanti braccialetti d’oro o orologi “da grandi” giacciono ancora oggi nei cassetti, intatti, perché troppo seri, troppo delicati o semplicemente fuori tempo rispetto ai gusti di chi li ha ricevuti.

Un cambiamento nei desideri (e nelle aspettative)

I bambini e le bambine di oggi sono molto più consapevoli, informati, connessi. Hanno gusti precisi, passioni forti e spesso idee molto chiare su ciò che desiderano. E i regali di cresima, per quanto simbolici, non fanno eccezione: devono parlare la loro lingua.

Sempre più spesso, chi deve fare un regalo si trova a scegliere tra mille alternative più moderne, tecnologiche, funzionali o esperienziali. E non è solo una questione di moda: si cerca un dono che lasci un ricordo, certo, ma che venga anche usato e apprezzato.

Quali regali vanno per la maggiore oggi?

Ecco un elenco (commentato) di idee regalo che stanno diventando la nuova normalità per le cresime:

1. Tecnologia “smart”

Tablet, smartwatch, cuffie bluetooth: la tecnologia affascina, semplifica e fa sentire “grandi”. Sono regali molto apprezzati perché combinano divertimento e utilità. E con il giusto parental control, anche i genitori sono tranquilli.

2. Esperienze, non solo oggetti

Un weekend in una capitale europea con mamma e papà, una giornata in un parco divertimenti, un corso di cucina o fotografia: regalare un’esperienza lascia un ricordo forte, autentico e condivisibile.

3. Regali personalizzati

Doni che raccontano una passione: un kit per disegnare, una maglietta della squadra del cuore, una collezione di libri fantasy, una tastiera musicale, una GoPro per immortalare le gite in bici. L’idea è: conosci davvero chi stai festeggiando?

4. Buoni regalo

A volte, il modo migliore per far felice un ragazzo è lasciargli la libertà di scegliere. I buoni Amazon o Decathlon sono tra i più gettonati, soprattutto per i ragazzi un po’ più grandi. Un modo pratico per evitare regali inutili.

5. Gioielli sì, ma rivisitati

Non è detto che i gioielli siano da escludere, ma oggi si preferiscono versioni più semplici e “portabili”: catenine con ciondoli simbolici, bracciali con incisioni moderne, orecchini a cerchio, magari in argento o acciaio. Niente di troppo impegnativo.

Un’idea fuori dagli schemi? Una tazza divertente (che strappa un sorriso) da aggiungere al regalo vero

D’accordo, non sarà il regalo ufficiale da consegnare durante la cerimonia, ma qualcosa che strappa un sorriso e rimane per sempre come le tazze divertenti di Peralma.it possono diventare un pensiero originale, perfetto da abbinare a un dono più importante.

Immagina una tazza con una scritta come:

“Cresimato ma sempre affamato” oppure “Ora sono cresimato… ma niente interrogazioni, ok?”

Si tratta di quei piccoli oggetti che diventano ricordi quotidiani: la usi a colazione, sul banco mentre studi, sulla scrivania mentre giochi al PC… e ogni volta sorridi.

Le tazze con frasi ironiche, disegni simpatici o grafiche personalizzate sono una scelta azzeccata per parenti giovani, amici di famiglia o fratelli che vogliono regalare qualcosa di simpatico e non scontato. E sì, anche per chi vuole aggiungere un tocco creativo al classico regalo in busta.