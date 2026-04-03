Crimson desert ps5: l’ultimo successo videoludico

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Si parla di un vero e proprio successo, con numerose segnalazioni che lo pongono ai vertici delle classifiche di vendita di marzo su PS5. La community di giocatori sembra entusiasta di questo nuovo capitolo, che promette emozioni e avventure coinvolgenti.

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