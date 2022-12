Crisi idrica, Marcozzi: domani audizione D’Alberto

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– Si terrà domani, mercoledì 21 dicembre, la seduta conclusiva del 2022 della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Non avrei voluto convocare una nuova riunione – spiega il Presidente Sara Marcozzi – per non sovrapporre i lavori di Commissione con quelli della sessione di bilancio – Tuttavia è doveroso fare immediatamente chiarezza su quanto avvenuto mercoledì scorso quando il Presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha convocato l’Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico provinciale nello stesso giorno e alla stessa ora della Commissione da me presieduta, impedendo al Sindaco Gianguido D’Alberto di essere presente in audizione – si apprende dalla nota stampa. Una strana coincidenza vista l’attenzione che lo stesso Di Bonaventura, da me già audito alcune settimane fa, ha mostrato sul tema acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Fatico a credere che non fosse a conoscenza della concomitanza, ed è per questo che ho deciso di convocare per domani il Sindaco D’Alberto e fare ulteriormente luce sulla gestione territoriale della Ruzzo Reti – aggiunge la nota pubblicata. Sarà interessante capire perché sia stato il solo, tra i Comuni soci, ad astenersi nella votazione dell’Assemblea che, tra gli altri punti all’ordine del giorno, ha affrontato il tema della riduzione delle tariffe”. (com/red)

