Crisi idrica, Marcozzi: vicini alle conclusioni

– “Stanno per arrivare alla conclusione i lavori della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica in Regione Abruzzo che, da Statuto, hanno una durata non superiore ai sei mesi – precisa la nota online. In questa settimana si terranno due sedute, una nella giornata di mercoledì 1° marzo e una in quella di giovedì 2 marzo – recita il testo pubblicato online. A presentare gli ordini del giorno è il Presidente della Commissione, Sara Marcozzi: “Siamo arrivati alle battute finali dei nostri lavori, che si concluderanno ufficialmente il 6 marzo, giorno nel quale presenteremo la relazione finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questa ultima settimana chiudiamo la nostra attività con ben due sedute proprio per sfruttare al massimo il poco tempo rimasto”. “Mercoledì 1° marzo, dalle ore 11, ascolteremo per la seconda volta le sei società di gestione del servizio idrico (ACA, SASI, SACA, CAM, GSA e Ruzzo Reti), per tornare a fare il punto della situazione alla luce delle tantissime audizioni che abbiamo portato a termine in questi mesi di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Si aggiungerà inoltre l’audizione del Presidente del Comitato “Bonifica Sostenibile” Gabriele Trovarelli”. “Il giorno seguente, giovedì 2 marzo dalle ore 12 – prosegue Marcozzi – avremo un ultimo giro di audizioni durante il quale ascolteremo il governo regionale – Sono infatti convocati in aula l’Assessore competente per il sistema idrico Emanuele Imprudente e il Presidente della Giunta Marco Marsilio, che faranno chiarezza sul lavoro che dovrà essere programmato e attuato da qui al futuro”. “Penso che fino a oggi – conclude Marcozzi – la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro, che sarà molto utile a Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il governo ha convocato proprio per il primo marzo un tavolo interministeriale per affrontare l’emergenza idrica e siccità, mentre noi saremo già alle conclusioni del lavoro – recita il testo pubblicato online. Possiamo così far guadagnare tempo al nostro territorio in una sfida in cui il fattore tempo, tra cambiamenti climatici e reti colabrodo, farà la differenza tra avere e non avere acqua – Mi auguro che questo vantaggio sia sfruttato al meglio”. (com/red)

