Crisi idrica Marsica, Pietrucci: persi anni preziosi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La progettazione del sistema irriguo del Fucino da opera strategica promossa con i fondi del Masterplan dalla Giunta regionale di centrosinistra guidata da D’Alfonso è diventata un grande bluff – anzi un danno irreparabile – per colpa del centrodestra di prima e di oggi – L’idea progettuale inizialeè stata da subito mal gestita in questi cinque anni dal centrodestra con sottovalutazioni, inerzie, ritardi e addirittura col definanziamento dei fondi da 50 a 43 milioni di euro – Oggi i costi dell’opera, per ragioni tecniche e naturali, sono aumentati in maniera esorbitantefino all’astronomica cifra di circa 250 milioni: e naturalmente le risorse necessarie non ci sono – recita il testo pubblicato online. Gli unici fondi potenzialmente accessibilifanno riferimento al FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione, ma solo per 90 milioni, senza tuttavia che si possa definire il punto di partenza delle opere – si apprende dalla nota stampa. Chi sarà il fortunato a iniziare prima? Lo stesso assessore Imprudente parla di uno strumento di fatto inutilizzabile per la difficoltà finanziaria di impiego e si pensa di indebitare ancora il Consorzio di Bonifica già gravemente deficitario – recita il testo pubblicato online. Col rischio, come sempre accade in questi casi, che il Consorzio scarichi i costi delle opere sui consorziati, cioè imprese e agricoltori che sono le prime vittime di questo malgoverno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un bluff in piena regola, anzi una vera offesa per il sistema economico del Fucino: dopo aver buttato nell’acqua (che non c’è) circa 7 milioni di euro per studi e progettazioni, ora dobbiamo prendere atto che il progetto Fucino è totalmente inabissato – Due giorni fa,presso il Comune di Avezzano,è andata in scena l’ennesima puntata di questa incredibile vicenda che si sta perpetrando ai danni dei contadini, dell’imprenditoria della più importante area produttiva dell’agricoltura d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Praticamente l’altro ieri nel corso della riunione:Insomma si è tornati a chiedere interventi tampone del tutto provvisori e inadeguati, in attesa di un’opera che nessuno sa prevedere quando potrà entrare in funzione – si apprende dalla nota stampa. Di fronte alla gravissima siccità che c’è oggi in Abruzzo – e che i mutamenti climatici fanno temere essere una tendenza drammatica per il futuro – tutto ciò attesta che abbiamo dei responsabili ben definiti della grave situazione che si è venuta a generare in quella zona della Marsica”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci e il senatore Michele Fina – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it