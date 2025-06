Crisi idrica, Sospiri: “Tecnologie e riuso delle acque reflue per tutelare le risorse potabili”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è svolta questa mattina una riunione tecnica di rilevante importanza istituzionale dedicata alla definizione di interventi urgenti per il contrasto strutturale alla crisi idrica, alla presenza del Commissario Straordinario Nazionale per la siccità, Nicola Dell’Acqua, figura di riferimento nazionale per il coordinamento delle misure emergenziali e strategiche contro la scarsità idrica – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della riunione è stato confermato l’avvio della fase attuativa del protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta Regionale lo scorso febbraio, che individua ACA S.p.A. quale soggetto attuatore e coinvolge attivamente Regione Abruzzo, ERSI e il Consorzio di Bonifica Centro – recita il testo pubblicato online. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha evidenziato la strategicità del progetto finalizzato al recupero e alla depurazione delle acque reflue, da destinare a usi irrigui e industriali, al fine di liberare le risorse potabili per l’utilizzo domestico – “Preservare l’acqua potabile – ha dichiarato – è una priorità assoluta in un contesto che vede il nostro territorio confrontarsi sempre più frequentemente con periodi di siccità e razionamento – riporta testualmente l’articolo online. È in questa direzione che si muove il protocollo siglato oggi, che rappresenta un punto di svolta operativo – ” Sospiri ha poi ricordato che il Consiglio regionale è da anni impegnato nell’analisi approfondita della crisi idrica e nella promozione di un piano organico di modernizzazione dell’intero sistema idrico integrato, compresa la governance delle società di gestione, nella convinzione che solo un assetto efficiente, trasparente e tecnologicamente aggiornato possa garantire la sicurezza idrica dei cittadini e la sostenibilità del servizio – riporta testualmente l’articolo online.

