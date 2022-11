Crisi idrica,domani seduta Commissione d’inchiesta

- Advertisement -

– Torna a riunirsi la Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A presentare la nuova seduta, fissata per domani mercoledì 9 novembre alle ore 11, è il Presidente Sara Marcozzi: “Proseguono le audizioni dei gestori del servizio idrico sul territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo aver ascoltato Ruzzo Reti, GSA e Cam, domani sarà la volta dei vertici di Aca, l’azienda che si occupa dei Comuni della Provincia di Pescara, di parte della Provincia di Chieti, capoluogo compreso, e parte di quella di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Un’audizione durante la quale saranno ascoltate le posizioni dell’azienda e valutate insieme ai Commissari le principali criticità. È il prosieguo della nostra attività d’inchiesta, con lo scopo di approfondire il tema acqua in Abruzzo, mettendo a sistema tutti i soggetti adibiti al controllo del ciclo idrico e proponendo soluzioni percorribili da qui al futuro, superando problemi che si sono ormai stratificati negli anni, tra sprechi e infrastrutture obsolete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiunque volesse segnalare problematiche sul proprio territorio che inoltreremo alle singole società di gestione, o per i Comitati e Associazioni che volessero essere auditi in Commissione, è possibile mandare una richiesta all’indirizzo mail presidentecommissione – si apprende dalla nota stampa. emergenzaidrica@crabruzzo – it”. (com/red)

